Водителя автобуса приговорили к девяти годам колонии за ДТП с гибелью медиков

Октябрьский районный суд Уфы приговорил к девяти годам колонии общего режима водителя автобуса за ДТП, в котором в июне погибли два работника Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра. Как сообщал «Ъ-Уфа», прокуратура запрашивала для подсудимого 10 лет лишения свободы.

Авария произошла на Сипайловской улице. По версии следствия, водитель автобус сел за руль автобуса НефАЗ в нетрезвом состоянии и, превысив скорость, допустил столкновение с машиной скорой помощи. Водитель и сотрудник пищеблока медучреждения погибли на месте.

Кроме лишения свободы, суд назначил водителю трехлетний запрет на управление транспортом.

Идэль Гумеров