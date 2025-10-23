Сергей Кислинский вступил в должность главы Хворостянского района Самарской области

Главой Хворостянского района стал Сергей Кислинский. За его кандидатуру единогласно проголосовали муниципальные депутаты. Чиновник вступил в должность в четверг, 23 октября. Об этом сообщает районная администрация.

До последнего времени Сергей Кислинский занимал пост главы Хворостянского района с приставкой «врио». А ранее он был заместителем руководителя муниципального образования.

До Сергея Кислинского Хворостянским районом руководил Виктор Махов. Он занимал пост с 1991 года. Чиновник ушел с должности после того, как суд досрочно прекратил его полномочия.

Перед этим Виктора Махова уличили в конфликте интересов. Он развелся с супругой в 2015 году, но фактически продолжал состоять с ней в семейных отношениях. При этом жена экс-чиновника работала под его руководством в качестве начальника организационного отдела районной администрации.

Нарушение выявила прокуратура, которая внесла собранию районных представителей представление об устранении нарушений. Но депутаты не стали исполнять требования контрольного органа, и он обратился в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства. Виктор Махов не смог оспорить это решение.

Георгий Портнов