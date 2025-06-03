В Самарской области глава района не смог оспорить свою отставку из-за конфликта интересов

Оставлено в силе решение первой инстанции о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова. Постановление вступило в силу. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что «после расторжения брака в 2015 году бывшая супруга и глава района продолжали фактически состоять в семейных отношениях». При этом жена экс-чиновника работала под его руководством в качестве начальника организационного отдела районной администрации.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. Однако собрание представителей района не стало исполнять требования прокуратуры.

После этого контрольный орган обратился в суд и потребовал досрочно прекратить полномочия главы района. Иск был удовлетворен. Виктор Махов пытался оспорить это решение, но безуспешно. Он руководил Хворостянским районом с 1991 года.

Георгий Портнов