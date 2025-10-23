В Каменске-Шахтинском две детские площадки заменят из-за нарушений безопасности

В Каменске-Шахтинском демонтируют две детские площадки на улицах Красной и Танкистов из-за нарушений регламента безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Контракт с подрядчиком, установившим объекты, расторгли. Исполнителя внесут в реестр недобросовестных поставщиков, что лишит его возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках. До конца 2025 года через электронный аукцион выберут нового подрядчика, который изготовит и установит современные детские комплексы, соответствующие всем ГОСТам.

«Если бы жители Каменска-Шахтинского сразу из официальных источников получили четкую и ясную информацию: «Демонтируем опасные площадки, чтобы заменить их на новые и качественные», — то не возникло бы ни кривотолков, ни недоверия», — написал глава региона.

Константин Соловьев