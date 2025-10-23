Электрокарам имитируют выхлоп

Маркетологи обратили внимание на «фантомные боли» и воспоминания владельцев электрокаров в оборот взяли их ностальгию по звукам и запахам старых машин с двигателями внутреннего сгорания. На рынок выходят тюнинг-комплекты с визуальной имитацией выхлопа и ароматизаторы салона с запахом солярки, бензина и моторного масла. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тонкое сочетание ароматов моторного масла, жасмина и березового дегтя, а в сумме нечто похожее на запах работающего двигателя — стремительный трип по волнам своей памяти и никаких дополнительных вибраций: один из финских дистрибуторов и импортеров азиатских автомобильных марок для продвижения электрокаров в своих шоурумах запустил акцию. Зону продаж снабдили источниками бензинового запаха для создания атмосферы.

При покупке машины выдают запас целлюлозных ароматизаторов на салонное зеркало заднего вида, которые выполнены не в форме традиционной елочки, но повторяют очертания классической канистры. Обещают стойкий «запах автомастерской». Электрокары, конечно, принесли новые ощущения, но если что-то с их появлением и ушло, то это не запахи, а звуки, рассуждает основатель и генеральный директор компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Мне сложно ездить на бензиновых машинах, потому что у них нет рекуперации. На "электричке" используешь тормоза только в финальной стадии для полной остановки и то не всегда. Когда у тебя Xiaomi SU7 Ultra и она вроде бы быстрая, безусловно, у нее есть звук имитации двигателя, который внутри салона, но хочется еще и окружающих удивить. В Китае тюнинг-комплекты, которые имитируют звук выхлопа действительно снаружи».

По состоянию на 1 июля 2025 года в России было зарегистрировано 138 тыс. электрокаров и подключаемых гибридов. Всего легковой парк насчитывает 47,5 млн машин. А значит, со временем число потенциальных ловцов воспоминаний о потрескивании дизеля лишь вырастет, обращает внимание представитель Auto.ru Георгий Голубев. Любителей бензиновых моторов даже распределили по категориям, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Одни говорят, что так создается связь с машиной, для других это важно, потому что надежно, для третьих главное, чтобы было побольше мощности, для четвертых важнее, наоборот, технологии.

Такие ароматизаторы с запахом солярки точно есть, причем они не самые простые. Что касается имитации звука наружу, есть на уровне отдельных решений, то есть когда человек самостоятельно что-то собирает у себя в гараже. Если говорить про визуальную имитацию патрубков выхлопа как элемент изменения заднего бампера, это 100% присутствует, и оно работает в обе стороны. У каждого свой взгляд, что считается красивым автомобилем. Большинство скажет, что это веган, который ест мясо — либо ты там, либо тут».

Было время, и первое отечественное купе — восьмерка-«зубило» разбиралась до последнего болта: вспомнить об этом иногда можно, со всеми скрипами и специфическими запахами. Но в мегаполисе нужно двигаться дальше, говорит управляющий партнер группы компаний «Престиж-Авто» Алексей Бармин: «Я давно сторонник гибридов и электромобилей, не сомневаюсь, что этой ностальгии хватит на пару часов, чтобы просто сесть, вспомнить и потом вернуться в замечательный, инновационный, комфортный автомобиль и продолжать получать удовольствие от вождения с новыми технологиями».

По прогнозам Института Генплана Москвы, переход на электротранспорт способен улучшить экологию города за парудесятков лет на треть. При этом свыше 84% автомобилистов пересаживаться на электрокары не хотят. Согласно исследованию rucars.ru, лишь один из 100 владельцев электромобилей в России разочарован своим выбором и хотел бы вернуться к ДВС.