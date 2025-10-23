В Копейске введен режим ЧС после взрыва на заводе

В Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на заводе ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

При взрыве погибли десять человек. Спасатели ищут еще 12 сотрудников предприятия. Пострадали 19 человек. Пять из них госпитализированы, 14 — проходят лечение амбулаторно.

Взрыв произошел накануне вечером. В результате вспыхнул пожар, его уже потушили. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). Версия с атакой БПЛА местными властями исключается. 24 октября в регионе объявлен днем траура.