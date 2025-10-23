Новым сенатором от Бурятии назначена Альбина Кириллова

Как и предполагал «Ъ», новым сенатором от правительства Бурятии стала экс-председатель Верховного суда республики Альбина Кириллова. Указ о ее назначении сегодня подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В публикации в своем Telegram-канале господин Цыденов уточнил, что новый сенатор имеет «опыт, авторитет и глубокое знание жизни региона» и многое сделала «для укрепления правосудия и справедливости в Бурятии». Он также выразил уверенность, что Альбина Кириллова на федеральном уровне сосредоточится на вопросах «защиты прав людей и укрепления институтов правопорядка».

Предыдущий сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын 22 октября досрочно сложил полномочия «в связи с переходом на новую работу». Регион в Совфеде он представлял с 2017 года. До этого с 2007 года был главой Бурятии на протяжении двух сроков подряд.

Влад Никифоров, Иркутск