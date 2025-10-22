Сенатор от Бурятии досрочно сложил полномочия

Совет федерации на очередном заседании 22 октября рассмотрел заявление сенатора от Бурятии Вячеслава Наговицына о досрочном прекращении полномочий. Как сообщил сам политик в социальных сетях, он завершает карьеру сенатора «в связи с переходом на новое место работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В публикации господин Наговицын поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова «за оказанное доверие и возможность служить народу Бурятии», председателя СФ Валентину Матвиенко и коллег в Совфеде — за то, что «приняли в коллектив людей, представляющих интересы жителей всех субъектов России», а также жителей республики «за поддержку».

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале также поблагодарил Вячеслава Наговицына «за открытый диалог, честные отношения, готовность помогать во благо развития региона». Он отметил, что работа сенатора «оставила в истории Бурятии серьезный след».

Источники «Ъ» в правительстве Бурятии, а также в окружении господина Наговицына затруднились уточнить его новое место работы. По информации «Ъ» в качестве нового сенатора от правительства региона рассматривается кандидатура Альбины Кирилловой, занимавшей с 2008 года пост председателя Верховного суда Бурятии и ушедшей в декабре 2024 года в почетную отставку.

Вячеслав Наговицын родился в 1956 году. С марта 1998 по июнь 2007 года работал на различных должностях в Томской области, в том числе замгубернатора региона. С июля 2007 по май 2012 года был президентом Республики Бурятии, с мая 2012 по февраль 2017 года — главой Республики Бурятии. С сентября 2017 года являлся сенатором от правительства Бурятии.

Влад Никифоров, Иркутск