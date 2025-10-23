Приволжские таможенники передали в ДНР 40 тонн изъятых вещей

Приволжское таможенное управление и Приволжская оперативная таможня передали около 63 тыс. единиц женской и детской одежды в Донецкую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе таможни 23 октября.

Вещи общим весом 40 т были изъяты как незаконно ввезенные на территорию РФ. После этого таможенники и Росимущество через суд обратили товар в государственную собственность и при содействии «Народного фронта» направили в виде гуманитарного груза.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае Приволжские таможенники передали для нужд СВО две тонны перчаток.

Галина Шамберина