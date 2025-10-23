Донские пиротехники обезвредили советскую авиабомбу в лесу Мысхако
Специалисты Донского спасательного центра уничтожили в Краснодарском крае боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин
Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил советскую осколочную авиабомбу АО-15. Боеприпас обнаружили в лесу села Мысхако. Саперы вывезли боеприпас в безопасное место и подорвали с соблюдением мер безопасности.