ЕС запретил привозить в Россию кусты роз, азалии и рододендроны

В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Европейский союз запретил экспортировать в Россию живые растения, в том числе розы, азалии и рододендроны. Соответствующее постановление опубликовано в «Журнале Совета Европы». Под запрет попали любые живые растения, в том числе их черенки и отводки.

Также чиновники ЕС запретили поставлять в Россию листву, стебли, ветки деревьев, траву, мох и лишайники. Эти товары, по мнению Европейского союза, могут быть пригодными для букетов или декоративных целей. Они подпали под запрет вне зависимости от их вида: свежие, окрашенные, сухие, отбеленные или в любом другом состоянии.

Сегодня ЕС официально утвердил новый пакет санкций против России. Санкции, как подчеркивали в ЕС, направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и усиление контроля за обходными схемами через третьи страны.

