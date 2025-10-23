Во второй день третьего тура Лиги чемпионов обошлось без сенсаций. В центральном матче дня «Реал» обыграл в Мадриде «Ювентус» с минимальным счетом (1:0). За всем, что происходило на футбольных полях Европы минувшим вечером, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

В первом слоте матчей среды в центре внимания был азербайджанский «Карабах». После двух побед на старте турнира к этому сопернику теперь все готовятся всерьез. И все же в Бильбао «Карабах» начал очень резво, отправив мяч в ворота «Атлетика» на первых секундах. Но на этом подвиги гостей закончились. Хозяева взяли игру в свои руки и начали регулярно забивать. Финальный свисток зафиксировал их победу со счетом 3:1. Но стоит сказать, что даже на фоне не самых богатых басков с ценой состава €370 млн «Карабах» выглядит бедновато. Футболисты из Азербайджана не дотягивают даже до €25 млн. Так что и две победы в турнире — это уже успех и немалые деньги. И если судить по уровню футбола, который показывает «Карабах», доходы от Лиги чемпионов у клуба еще будут.

Что же касается неожиданностей, то с ними во второй день третьего тура было туго. «Реал», как и предсказывали эксперты, обыграл «Ювентус», правда, с минимальным счетом (1:0). Но «Юве» на «Сантьяго Бернабеу» оборонялся так отчаянно, что и этот мяч комментатор Эльвин Керимов встретил очень эмоционально.

Похоже, потихонечку выбирается из ямы «Ливерпуль», который после четырех поражений подряд во всех турнирах разгромил на выезде «Айнтрахт» (5:1). Причем хозяева забили первыми, но потом разъяренные футболисты «Ливерпуля» все поставили на свои места. Не зря бывший главный тренер «красных» Юрген Клопп успокаивает фанатов: «Да, они потратили где-то €500 млн, но они и заработали €200 млн. Так что если вы болеете за "Ливерпуль", то уверяю, все будет в порядке. В клубе те же люди, которые сделали его успешным и чемпионом. Они делали все правильно и продолжают делать все правильно. Нужно время».

А вот клуб «Монако», несмотря на очень приличную игру с «Тоттенхэмом», добиться победы не смог. Даже выход россиянина Александра Головина в начале второго тайма проблему не решил. 0:0, и поклонники «монегасков» вряд ли остались довольны. Но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, считает, что «Монако» еще себя покажет, по крайней мере, на общем этапе Лиги чемпионов: «Есть чемпионат Франции, есть Лига чемпионов, есть деньги, есть телевизионные права, есть ребята, которые хотят из "Монако" перейти в другие клубы. Я думаю, что здесь мотивации дополнительной "монегаскам" не нужно. Я совершенно не сбрасываю со счетов в отдельных матчах, особенно назовем это на стадии групп, начальных стадиях».

Что же касается больших клубов, которые считались в этот день явными фаворитами, то они своих болельщиков не подвели. «Бавария» обыграла «Брюгге» (4:0), хотя могла забить и больше десяти. «Челси» разгромил «Аякс» (5:1). Все-таки в новом формате турнира матчей с предсказуемыми результатами стало слишком много. Но в связи с этим и забитых мячей теперь больше. Тут уж что кому нравится.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов