Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

Бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Виктор Шустиков выступал на позиции защитника. Он играл за «Торпедо» с 1958 по 1972 год. В составе команды дважды стал чемпионом СССР (1960, 1965). Ему принадлежит клубный рекорд по количеству проведенных матчей — 427. Также Виктор Шустиков дважды признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964).

За сборную СССР он провел 10 матчей. Шустиков участвовал в финале чемпионата Европы-1964. В том матче победу одержала команда Испании — 2:1.

После завершения игровой карьеры Виктор Шустиков работал тренером. В 1975 году он привел дубль «Торпедо» к чемпионству. В 1997 году в связи со столетием отечественного футбола был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Таисия Орлова