На Дону объем льготной ипотеки снизился на 15%

В сентябре 2025 года банки предоставили жителям Ростовской области 1,3 тыс. кредитов с господдержкой на общую сумму 6,8 млрд руб., что на 12% меньше по количеству и на 15% по объему средств, чем месяцем ранее, когда было выдано более 1,5 тыс. льготных ипотек на 8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Несмотря на снижение, эти программы остаются главным двигателем рынка жилищного кредитования в регионе. В сентябре на их долю пришлось 64% всех выданных ипотечных кредитов и 77% от общего объема финансирования

В Ростовской области средний размер льготного кредита составил около 5,2 млн руб., а средний срок его погашения достиг 340 месяцев, что эквивалентно более чем 28 годам. Снижение объемов льготного кредитования в регионе соответствует общероссийскому тренду, зафиксированному по итогам сентября.

Наталья Белоштейн