Дегтярев назвал недопуск российских пловцов на ЧЕ нарушением Олимпийской хартии

В связи с недопуском спортсменов на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде Олимпийский комитет России (ОКР) направит президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ноту «с требованием дать оценку действиям властей Польши». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ОКР Михаил Дегтярев, также занимающий пост министра спорта РФ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что российские пловцы не примут участия в чемпионате Европы «по политическим причинам». «Не потому, что нас не допускают, а потому, что сама Польша не пускает российских спортсменов»,— сказал он.

Господин Дегтярев назвал решение польских властей «вопиющим нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии». Он также попросил МОК принять в отношении Польши меры, «аналогичные тем, что были применены к Индонезии». Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отказаться от проведения соревнований в Индонезии из-за отказа местных властей выдать визы израильским гимнастам для участия в чемпионате мира.

«Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. <...> В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это — очевидные двойные стандарты»,— написал председатель ОКР.

Таисия Орлова