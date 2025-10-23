Капитал клиентов Premium-банкинга достиг 21,4 трлн рублей

Объем финансового капитала клиентов сегмента Premium banking по итогам первого полугодия 2025 года достиг 21,4 трлн руб. За год рост показателя составил 25%. Такие данные приводятся в исследовании Frank RG. При этом количество премиальных клиентов за год увеличилось с 5,5 млн до 6,2 млн человек.

Premium banking — промежуточная ступень между массовым сегментом и подразделением Private banking, которое обслуживает клиентов с капиталом от 30–50 млн руб. Premium banking предполагает улучшенные условия по банковским продуктам, повышенный уровень сервиса и предоставление дополнительных небанковских привилегий.

Рост валового показателя определялся в основном верхними сегментами. Капитал клиентов Top affluent (с капиталом от 10 млн руб.) за год вырос на 28%, сегмента affluent (3–10 млн руб.) — на 33%. В то же время сегмент Pre-affluent (до 3 млн руб.) значительно замедлился — прирост капитала в нем составил 3% против 17% годом ранее. В результате его доля в клиентской базе продолжает сокращаться, опустившись с 50% до 48% к середине 2025 года.

В целом на Premium banking приходится значимая доля средств физлиц. По оценке Frank RG, она составляет 30% от общего розничного портфеля во вкладах и счетах и 45% от общего капитала розничных клиентов в инвестпродуктах.

Елена Ванюшина