Верховный суд вернул государству Ивановский завод тяжелого станкостроения

Верховный суд обратил в доход государства акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Завод приватизировали в 1992 году по решению комитета по управлению имуществом администрации Ивановской области. Прокуратура считает, что это было сделано без необходимого в таких случаях решения правительства. Суд счел действия комитета превышением полномочий, а передачу завода частным лицам — незаконной.

«Ивановский завод тяжелого станкостроения» пытались национализировать с 2024 года. Тогда в марте суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, настаивавшей, что дело касается защиты публичных интересов и обороноспособности. Само предприятие имеет статус стратегического для обороны и безопасности.

Однако в сентябре прошлого года бывшие собственники завода подали жалобу на решение первой инстанции, и 2-й арбитражный апелляционный суд отменил его. В январе с решением второй инстанции согласился окружной суд, а в марте предприятие вернули владельцам. После этого Генпрокуратура направила кассационную жалобу уже в Верховный суд.

Никита Черненко