«Норникель» за девять месяцев снизил выпуск никеля и меди на 4%

За январь-сентябрь «Норникель» (MOEX: GMKN) сократил производство никеля на 4% в годовом выражении, до 140 тыс. тонн. Производство меди сократилось на 4%, до 313 тыс. тонн, палладия — на 6%, до 2,016 млн унций, платины — на 7%, до 484 тыс. унций, следует из отчетности.

Компания объяснила снижение производства ростом доли вкрапленных руд и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье, а также необходимостью восполнения незавершенного производства. «Корректировка была вызвана временным снижением объемов добычи руды в связи с постепенным переходом на новую горную технику в Норильском дивизионе в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению оборудования»,— уточняется в пресс-релизе.

«Норникель» сохранил прогноз производства металлов на 2025 год на прежнем уровне. В частности, выпуск палладия ожидается на уровне 2,677–2,729 млн унций, платины — на уровне 645–662 тыс. унций, никеля — 196–204 млн унций, меди — 343–355 млн унций.

Аналитики прогнозируют, что избыточное предложение никеля при слабом спросе со стороны промышленности сохранится до конца года. Из-за низких цен за последние три года остановлены мощности объемом 220 тыс. тонн, но профицит сохраняется благодаря резкому росту добычи в Индонезии. «Норникель» в этих условиях поддерживают продажи меди и платиноидов.

