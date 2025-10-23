Москалькова предложила создать декларацию о защите цифровых прав человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать с государствами — союзниками России проект декларации о защите цифровых прав человека. Ее слова приводит ТАСС.

Выступая на IX Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека», омбудсмен указала на важность «осмысления процессов», связанных с правами людей в цифровой среде. По ее словам, сейчас нет ни одного международного документа, который формулировал бы понятие «цифровые права» и содержал положения о праве человека на забвение информации о себе или наследование цифровых объектов.

Омбудсмен не уточнила, какие страны должны принять участие в разработке декларации. В международном конгрессе принимают участие делегаты из 60 стран, в их числе Казахстан, Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Вьетнам и Мадагаскар.

Полина Мотызлевская