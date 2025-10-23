Люксовый холдинг Kering превзошел прогнозы

Акции французского холдинга Kering, куда входят такие компании, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta и др., взлетели в цене на 10% после публикации результатов деятельности за третий квартал, оказавшихся гораздо лучше прогнозов. Объем продаж в третьем квартале составил €3,42 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали €3,3 млрд. В годовом исчислении продажи Kering в третьем квартале сократились на 5%, хотя еще во втором квартале снижение продаж в годовом исчислении составляло 15%.

Продажи крупнейшего по выручке отделения Kering — компании Gucci — составили €1,34 млрд, превысив прогноз аналитиков, ожидавших €1,32 млрд. Исполнительный директор Лука де Мео заявил, что «результаты деятельности в третьем квартале, хотя и демонстрируют последовательное улучшение, все еще значительно отстают от рыночных».

Ранее об улучшении показателей в третьем квартале отчитались такие крупные игроки рынка премиальных товаров, как LVMH и Hermes. Они сообщили, что рост продаж произошел в том числе благодаря восстановлению спроса на люксовые товары в Китае, который последнее время заметно сократился из-за последствий пандемии COVID-19 для экономики страны и торгового конфликта с США.

Евгений Хвостик