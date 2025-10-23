«Альфа-банк» оценил влияние новых санкций ЕС на его работу

В «Альфа-банке» заявили, что санкции Евросоюза никак не повлияли на его работу. В кредитной организации отметили, что все сервисы работают в штатном режиме.

«Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно,— приводит сообщение ТАСС. — Платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно».

Сегодня ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций. Под ограничения попали пять российских банков, в том числе «МТС банк», «Земский банк», «Абсолют банк», «Истина». ЕС запретил проводить с ними транзакции с 12 ноября.

