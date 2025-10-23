В Подмосковье выявили более 1,6 тыс. нарушений при самозахвате земли

За девять месяцев 2025 года в Московской области удалось предотвратить 1632 случая незаконного захвата земельных участков. Большую часть нарушений устранили после того, как владельцы официально оформили права собственности на дополнительную территорию. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

По словам господина Фирсова, наиболее распространенный вид нарушений — это самовольное занятие земельного участка. Чтобы избежать противоправных действий, гражданину необходимо освободить незаконно используемый участок или оформить его в собственность официально. Для этого, уточнил министр, используется процедура перераспределения («прирезки»).

Благодаря перераспределению, добавил Тихон Фирсов, местные бюджеты пополнились на 169 млн руб. за три квартала года. Лучшие результаты в борьбе с захватом земельных участков показали Богородский, Дмитровский, Орехово-Зуевский муниципальные образования. Там удалось устранить нарушения на 208, 137 и 124 участках соответственно.