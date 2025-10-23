В Забайкалье предложили штрафовать россиян за поджоги леса их детьми

Депутаты заксобрания Забайкалья одобрили инициативу минтруда региона, направленную на усиление ответственности родителей, если их дети стали виновниками пожара, который уничтожил или повредил чужое имущество. Как сообщает пресс-служба парламента, инициативу предлагается принять на федеральном уровне, дополнив для этого КоАП РФ новым составом — «необеспечение родителями надлежащего контроля за соблюдением несовершеннолетним требований пожарной безопасности, если такие действия (бездействие) повлекли возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества». Предлагаемая сумма штрафа варьируется от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

В заксобрании уточняют, что мера может стать профилактикой лесных пожаров в России. В 2025 году в Забайкалье ликвидировали 658 лесных пожаров общей площадью 2,5 млн гектаров. При этом было выявлено 104 случая поджогов, 42 из которых совершили подростки. Инициатива направлена на экспертизу в Совет законодателей Российской Федерации.

Весной этого года власти Забайкалья выступали также с инициативой лишать родительских прав взрослых, чьи дети участвуют в поджогах травы. Комментируя это предложение, вице-премьер правительства Забайкалья Виктория Бессонова отмечала, что «существующие меры по предупреждению родителей недейственны», в связи с этим «необходимо обратить особое внимание на воспитание детей, ставших нарушителями противопожарного режима, вплоть до лишения прав их родителей».

Влад Никифоров, Иркутск