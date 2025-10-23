Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о собрании Ильдара Галеева и о том, как создавалось выставочное пространство.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Галеев-Галерея празднует 20-летие. Срок для частного арт-пространства очень серьезный, особенно по нынешним бурным временам. Ильдар Галеев выдержал его достойно и уверенно. К юбилею он издал каталог своего собрания — это первая часть, показывающая живопись. Далее последуют отдельно графика, фотография и что-то еще, о чем Ильдар пока умалчивает. Так вот, в этом издании перечисляются выставки и издания, состоявшиеся за эти 20 лет. 49 выставочных проектов и 62 издательских! Здесь стоит поставить восклицательный знак.

И пора дать слово виновнику торжества: «20 лет непростых, начинались они очень драматически. Надо было найти место, где можно было бросить якорь, — место нашлось. Надо было искать материал, с чем можно работать, — материал нашелся. А дальше уже амбиции, которые все время подогревали этот интерес: надо успеть здесь, надо успеть там, надо сделать такую выставку, надо прославить такого художника. И все это как-то вот горело, горело и продолжает гореть, как ни странно. Сам себе удивляюсь».

Должен сказать, что, зная Ильдара более двух десятилетий, я предполагал уровень его собрания, но увидел его в одном месте впервые. И был слегка фраппирован числом поистине уникальных произведений, равно как и разнообразием коллекционерских интересов Галеева. Известна его любовь к модерну и к 1920-м: Врубель и Григорьев, Рудаков и Тырса… Но вот его тяга к нонконформистам 50-70-х для меня была откровением: Булатов, Шемякин… А самая первая приобретенная Ильдаром картина — это работа казанца Аникеенка «Мухоморы» 1963 года.

Ильдар сопровождает картины из своей коллекции чудесными эссе. Например, про полотно «Виноград» 1926 года Челищева: «Русское искусство мне представляется как явление в целом герметичное. Оно возникает и развивается в замкнутой среде. И мало кто из русских художников вырывается из мелового круга, прочерченного традицией, апатией и несвободой. Но бывают и исключения. Павел Челищев, например, благодаря смелому прорыву на запад, предпринятому им, двадцатилетним, в 1920-м, мировой славы достиг». Я бы мог так написать. Ну, или хотел бы…

Дмитрий Буткевич