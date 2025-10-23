Саралиев: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. По его словам, российская сторона получила 31 тело, украинская — 1000 тел.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последний раз стороны обменивались телами 18 сентября, тогда Украина получила тысячу тел, Россия — 24 тела.

Об обмене телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000» Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле. Он проходил в несколько этапов. 23 июля помощник президента Владимир Мединский говорил, что Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел военнослужащих ВСУ.

Полина Мотызлевская