WSJ: США инвестируют в компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, несколько компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, ведут переговоры о продаже Министерству торговли США части своих акций в обмен на федеральное финансирование. Источники отмечают, что администрация Трампа считает эту отрасль критически важной, поэтому намерена инвестировать в такие компании миллионы долларов.

Сообщается, что переговоры идут с компаниями IonQ, Rigetti Computing и D-Wave Quantum. Обсуждается возможность вхождения правительства в акционерный капитал этих компаний в рамках соглашений о выделении финансирования перспективным технологическим компаниям. Другие компании, такие как Quantum Computing Inc. и Atom Computing, также рассматривают возможность аналогичных соглашений с федеральным правительством. Отмечается, что минимальная сумма инвестиций составляет от $10 млн для каждой компании.

В августе правительство США уже приобрело 10% корпорации Intel за $5,7 млрд. Еще $3,2 млрд компания получит от властей в рамках оборонной программы Secure Enclave. Эти контракты компания Intel получила еще при администрации Джо Байдена.

Евгений Хвостик