Intel получила от правительства США $5,7 млрд

Прошлой ночью Intel получила от правительства США денежный транш на $5,7 млрд за свои акции. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил финансовый директор производителя микрочипов Дэвид Зинснер.

23 августа Intel сообщила, что заключила сделку с правительством США. По ее условиям власти вложат в акционерный капитал компании $8,9 млрд. Тогда сообщалось, что $5,7 млрд будут профинансированы в виде грантов, которые ранее были выделены компании в рамках закона о чипах и науке, но еще не были выплачены. Еще $3,2 млрд компания получит в рамках оборонной программы Secure Enclave. Эти контракты компания Intel получила от администрации Джо Байдена.

Дональд Трамп в тот же день сообщил, что теперь правительству США принадлежит 10% акций Intel. Он отметил, что власти «ничего за эти акции не заплатили», притом что на рынке они оцениваются в $11 млрд.

