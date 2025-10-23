Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю появления блюда и о его родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За право считаться родиной картофеля фри издавна спорят Бельгия и Франция. Первая ссылается на фламандских рыбаков: те еще в XVII веке голодными зимами за неимением привычной рыбы жарили в жире картошку. Вторая взывает к авторитету президента США Томаса Джефферсона, в 1802 году публично назвавшего спорное блюдо «картофелем по-французски». Истина, как обычно, лежит посередине. Точнее, восточнее.

Согласно наиболее популярной версии, французам картошку фри представил Фредерик Кригер — баварец, волею судеб заброшенный в Париж в начале XIX века. Он готовил картошку на жаровне то ли на Монмартре, то ли на «Новом мосту». Так или иначе, парижанам блюдо понравилось настолько, что Кригер сумел скопить небольшой капитал и, переехав в Бельгию, открыть ресторанчик, где подавал свой главный специалитет. Так что к картофелю фри и Бельгия, и Франция приложили руку, но Бавария все же оказалась главнее. Томас, ты был неправ.

Павел Шинский