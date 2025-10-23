Акции Volvo Cars взлетели на 40% благодаря хорошим продажам

Акции шведского производителя автомобилей Volvo Cars в ходе утренних торгов на бирже Стокгольма взлетели на 40%. Это стало рекордом для акций компании с момента ее размещения на бирже в 2021 году. Так ценные бумаги Volvo Cars отреагировали на опубликованную утром квартальную отчетность, которая оказалась лучше, чем ожидали аналитики.

Операционная прибыль выросла на 11%, до 6,4 млрд шведских крон ($680,4 млн), чистая прибыль достигла $552,2 млн. При этом выручка компании упала до $9,18 млрд, годом ранее в третьем квартале она достигала $9,85 млрд. Показатель EBIT вырос с 6,2% до 7,4%. Эксперты отмечают, что на улучшении показателей сказывается реструктуризация, которую начал вернувшийся на пост гендиректора после трехлетнего перерыва Хокан Самуэльссон. В числе предложенных и реализуемых им мер, в частности, сокращение нескольких тысяч рабочих мест и снижение издержек. Учитывая показатели третьего квартала, руководство Volvo Cars ожидает, что и четвертый квартал будет положительным. Однако в компании отмечают, что из-за сохраняющихся «макроэкономических вызовов, включая конкуренцию и последствия введения импортных пошлин Соединенными Штатами», трудностей у Volvo Cars тоже будет немало.

Алена Миклашевская