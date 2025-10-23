Минпросвещения: отдельного ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре» не будет

Минпросвещения не будет вводить отдельный ЕГЭ для предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Изучение "Духовно-нравственной культуры России" будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется»,— говорится в сообщении Минпросвещения.

Ранее министр Сергей Кравцов говорил, что ведомство планирует включить «предметные результаты ДНКР» в госэкзамен. Он при этом не уточнял, идет ли речь о включении блоков предмета в экзамены по истории и обществознанию.

Предполагается, что ДНКР начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года. В 5-м классе на него отведено 17 учебных часов, в 6-м — 34, в 7-м — также 34. При этом с 1 сентября 2025 года из учебной программы 5–6-х классов исключили похожую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Подробнее — в материале «Ъ» «ГБОУ СОШ заменят ОДНКНР на ДНКР».

Полина Мотызлевская