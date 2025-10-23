«Роберт Олмстед собирал эти часы более 60 лет»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллекции сложных часов, которую выставит на аукционе дом Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Olmsted Complications Collection Фото: The Olmsted Complications Collection

В декабре в Нью-Йорке в своем новом флагманском здании Breuer Building аукционный дом Sotheby’s покажет и выставит на продажу одну из самых значительных частных коллекций сложных часов в истории — The Olmsted Complications Collection.

Коллекция включает более 80 уникальных экземпляров, многие из которых никогда до этого не появлялись на рынке. Среди них два ранее неизвестных Patek Philippe 1924 года, оба с двойным механизмом. И еще одна сенсация — настольные часы-пресс-папье, созданные в трех экземплярах: два для легендарных коллекционеров Джеймса Уорда Паккарда и Генри Грейвса-младшего и один — для Роберта Олмстеда, создателя выставляемой на торги коллекции. Олмстед собирал эти часы более 60 лет, еще со времен студенчества в Принстоне в начале 1960-х. В его собрании Patek Philippe, Audemars Piguet, Breguet, Dent, A. Lange & Sohne, а также ранние Rolex. Всё в идеальном состоянии и с безупречной историей происхождения.

Sotheby’s покажет коллекцию в Нью-Йорке с 5 по 7 декабря, а затем проведет аукцион Important Watches 8 декабря. Эстимейт всей коллекции превышает $4 млн, но думается мне, что на торгах могут быть поставлены рекорды и реальная сумма будет выше.

Анна Минакова