Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, в частности, как спринтеры Константинос Кентерис и Екатерина Тану пытались избежать проверки на наличие запрещенных для спортсменов веществ.

Чего только ни придумывали спортсмены, чтобы обмануть бдительных борцов с допингом. Использовали муляжи органов, как Майк Тайсон, прятали емкости в одежде, как велогонщик из Бельгии Мишель Поллентье. Метатель диска из Венгрии Роберт Фазекаш вообще пронес контейнер с чистой пробой в собственном теле. Поймали его только потому, что емкость была недостаточно объемной. Кто-то банально привлекал к этому коллег, кто-то сдавал пробы животных вместо человеческих, но все эти истории вряд ли смогут тягаться с шоу, которое подарили миру греческие спринтеры Константинос Кентерис и Екатерина Тану.

В начале нулевых они буквально разрывали на дорожке даже американцев и ямайцев, но перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году вдруг начали пропускать допинг-тесты. Причина, по которой они не явились на третью пробу, была ужасна. Газеты тогда писали, что спортсмены, для того чтобы объехать пробки, сели на мотоцикл и попали в аварию. Причиной падения вроде как послужила кошечка, выскочившая на дорогу. Дальше больница, врачи, операции… Естественно, справки и фотоотчеты прилагались. Только вот в итоге все это оказалось спектаклем, а документы поддельными. Даже медсестры, как потом сообщалось, были актрисами. Конечно, карьеры греческих атлетов после этого грандиозного шоу быстро сошли на нет.

В России нечто подобное, кстати, тоже случалось, правда, без спецэффектов и ряженых медсестер. Прыгун в высоту Данил Лысенко представил в WADA справку, что не мог явиться на допинг-пробу, так как проходил лечение в дневном стационаре. Но чиновники все проверили, и выяснилось, что такой больницы вообще не существует. В итоге российскому атлету грозила дисквалификация сроком восемь лет, но так как он сотрудничал со следствием, срок сократили до четырех.

Владимир Осипов