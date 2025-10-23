Курс доллара. Прогноз на 23–24 октября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курс останется вблизи сложившихся уровней вплоть до заседания Банка России К окончанию дня в среду рубль ослабевает к корзине основных валют примерно на треть процента, несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок. Тем не менее рассуждать об устойчивой динамике на валютном рынке до конца текущей недели не приходится. Курс, вероятно, останется вблизи сложившихся уровней вплоть до заседания Банка России, и его дальнейшая траектория во многом будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке. Если ЦБ, как ожидает консенсус, займет выжидательную позицию и сохранит относительно жесткую риторику, курс рубля по отношению к основным валютам может проверить на прочность нижние границы сложившихся диапазонов: 11,3 руб.— за юань, 81 руб.— за доллар США и 97 руб.— за евро.

Илья Федоров,

главный экономист Курс будет находиться в пределах 79–82 руб. Впереди неделя уплаты налогов. Волатильность курса сохранится. Но пока нет причин для существенной просадки курса в условиях слабого спроса на валюту со стороны импортеров. После лета, когда волатильность существенно снизилась, движение курса на 3–5 руб. вызывает неоднозначные эмоции. При этом такое поведение курса для рынка — нормальное состояние. Среднесрочную поддержку рублю будут оказывать валютные депозиты компаний, которые выросли в августе—сентябре почти на $20 млрд. Полагаем, что курс будет находиться в пределах 79–82 руб. в ближайшие дни. Часть участников рынка ожидает снижения ставки в пятницу, волатильность курса рубля может быть повышенной до решения ЦБ.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса В фокусе — пятничное заседание ЦБ Рубль по-прежнему учитывает надежды на геополитические возможности. В фокусе — пятничное заседание ЦБ, ожидания по которому носят скорее консервативный характер. Если регулятор решится на дальнейшее смягчение монетарной политики, для рубля это будет повод для негативной переоценки. В то же время обменные курсы в большей степени определяются возможностями нормализации внешнеполитических условий.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Поддержку национальной валюте будет оказывать краткосрочный фактор В начале недели китайская валюта находилась в верхней половине нашего краткосрочного целевого диапазона — 11–11,5 руб./CNY, протестировав сопротивление на уровне 11,5 руб./CNY, выше которого ей не удалось закрепиться. Во второй половине недели ожидаем попыток рубля перейти к росту по отношению к основным мировым валютам. Поддержку национальной валюте будет оказывать краткосрочный фактор — подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 октября. По нашим оценкам, объем отчислений нефтегазового сектора может более чем в полтора раза превысить сентябрьские выплаты, что будет способствовать повышенному предложению иностранной валюты на рынке. Это поддержит рубль и краткосрочно может способствовать его умеренному укреплению: ожидаем, что пара юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, сместившись к концу недели в его середину. При этом среднесрочные факторы в виде постепенной активизации спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшего смягчения ДКП на горизонте ближайших месяцев продолжат оказывать давление на рубль. В результате уже в начале ноября юань может вернуться в диапазон 11,5–12 руб./CNY.