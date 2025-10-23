Борисоглебских активистов осудили за клевету на депутата облдумы

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двух воронежцев осудили за клевету на депутата облдумы

Борисоглебский городской суд Воронежской области признал 49-летнего Алексея Кромского и 24-летнего Владимира Верняева виновными в публичной клевете с использованием интернета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Верняев дополнительно осужден за использование подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона. Приговором суда Кромскому назначен штраф в размере 200 тыс. руб., а Верняеву — 450 часов обязательных работ. Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о клевете на депутата Воронежской облдумы Дмитрия Ширяева.

Как установил суд, в апреле 2025 года фигуранты вступили в преступный сговор с целью принудить депутата сложить полномочия. Для этого они распространяли в Борисоглебске листовки клеветнического содержания и публиковали порочащие статьи в интернете.

Дмитрий Ширяев окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ныне — ВГТУ). Сын владельца «Третьяковской птицефабрики» и других сельскохозяйственных активов Геннадия Ширяева, занимает должность заместителя председателя и является совладельцем сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) Ширяева. Также владеет долями ООО СХП «Степь», ООО «Маслозавод Третьяковский», ООО «Губари», ООО «Континент», ООО «АПК "Симбиоз"», ООО «Третьяковское». Является депутатом облдумы с 2020 года, в восьмой созыв был избран от 19-го округа.

Ульяна Ларионова