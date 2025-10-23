Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как марка позаботилась о комфорте пассажиров и на каких условиях можно приобрести автомобиль.

Автомобильные компании тратят немалые усилия на таргетирование своих продуктов. Поэтому будьте уверены, что если модель адресована молодым семьям и бизнесу, то по этому автомобилю можно исследовать социальный срез его аудитории. Вот, например, Tenet T4. Конечно же, это не классический седан, а кроссовер с характером. Компактный, но с яркой, запоминающейся внешностью. С крупной выразительной решеткой радиатора, ходовыми огнями в форме природных кристаллов и спортивным спойлером на задней кромке крыши.

«Семья, как нас учат, — это единство разных личностей». А потому, чтобы проще было прийти к единому мнению, должен быть выбор. Так вот, в Tenet T4 покупатель сможет выбрать не только двигатель — турбированный или атмосферный, но и трансмиссию — вариатор, преселективный «робот» или даже механическую коробку передач. Как говорится, «удивите сверстников» — многие ли из них способны управляться с «механикой»! Кстати, именно эта «стартовая версия» включена в государственную программу льготного автокредитования. Сэкономить пятую часть цены при покупке нового автомобиля — хорошая поддержка для молодой семьи. А для бизнеса есть льготный лизинг, позволяющий компенсировать часть расходов на автомобиль.

Еще у Tenet T4 просторный салон и вместительный багажник, так что кроссовер готов не только к комфортной эксплуатации в городе, но и к дальним путешествиям. Безусловно, важны для такой машины цифровые технологии и подключенность. Поэтому многими функциями Tenet T4 можно управлять со смартфона. В салоне новомодная сдвоенная панель экранов, объединяющая приборную доску и экран мультимедиа. Разумеется, в машине хорошая музыка. А если хочется тишины, то она тут — как в библиотеке или университетской аудитории. Марка многое сделала для достижения максимального акустического комфорта.

Что еще важно: компактный кроссовер Tenet T4 производится на предприятии полного цикла «АГР Холдинг» в Калуге, проходит многоступенчатую систему контроля качества на уровне мировых стандартов и полностью готов к эксплуатации в российских условиях. Чтобы можно было ездить без хлопот, не отвлекаясь на мелочи. Потому что и о них позаботилась марка Tenet.

Дмитрий Гронский