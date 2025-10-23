В Елабуге объявлен карантин в связи с обнаружением случаев бешенства у животных. Соответствующий указ накануне подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Елабужском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

На территории города определен эпизоотический очаг с радиусом 10 метров и неблагополучный пункт с радиусом 3 км. В эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных, снятие с них шкур, а также посещение территории посторонними. В неблагополучном пункте введены ограничения на проведение мероприятий с животными, их перемещение, вывоз и отлов. Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Это уже третий случай введения ограничительных мер в Елабужском районе с начала августа — ранее карантин вводили в двух других селах.

В июле сообщалось о введении карантина в Сабинском и Высокогорском районах республики.

Анна Кайдалова