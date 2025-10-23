В Красногорске задержали водителя автобуса, который приставал к девочке

Правоохранители задержали водителя рейсового автобуса в Красногорске, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетнему ребенку. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, совершенных в отношении ребенка, сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

Накануне в соцмедиа появилось видео, на котором фигурант пытался сунуть руку под куртку девочки. Утверждалось, что это не первый случай домогательств со стороны задержанного. В СКР уточнили, что водитель работал на маршруте в поселок городского типа Сабурово городского округа Красногорск.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что подозреваемый — уроженец одной из стран Центральной Азии. Его задержали при попытке улететь из России. В ближайшее время фигуранта доставят на допрос.

Никита Черненко