В Краснодарском крае принят «закон о тишине»

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за поправки к краевому закону «Об административных правонарушениях», предусматривающие введение ответственности за шум в неположенное время. Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.

В населенных пунктах Кубани соблюдать тишину следует в ночное время, с 23 до 8 часов, а также с 13 до 15 часов. В выходные и праздничные дни, помимо этого, запрещено создавать шум с 8 до 10 часов.

Нарушителям «закона о тишине» в Краснодарском крае грозит административная ответственность. Гражданин может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностное лицо — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб. Нарушением тишины считается шум при проведении ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, шум при благоустройстве территории и при других работах с применением механических средств и технических устройств.

Из перечня шумных работ, запрещенных законом Краснодарского края в определенные периоды суток, исключены аварийно-спасательные работы, уборка улиц и придомовых территорий, а также вывоз мусора.

Анна Перова, Краснодар