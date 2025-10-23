«Уралтрансмаш» начал обкатку трамвая с подсветкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на маршрут №9 для обкатки вышел новый низкопольный трамвай модели 71-415М, разработанный заводом «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили в городской администрации.

Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

Он рассчитан на 165 пассажиров, уже прошел все необходимые проверки и получил сертификат. Дизайн вагона разработан с учетом современных трендов, пожеланий пассажиров и специалистов транспортных предприятий. Кузов можно окрасить в любые цвета, а подсветку внутри вагона можно настраивать в определенный цвет в зависимости от времени суток. Также в трамвае используется поворотная тележка как в новых трамваях «Достоевский» и «Довлатов» в Санкт-Петербурге.

После завершения испытаний планируется начать серийное производство таких трамваев. «Надеемся, что жители родного Екатеринбурга тоже высоко оценят наш трамвай. Особенно советуем попасть на него в вечернее время — подсветка создает особенную атмосферу»,— сказал главный конструктор гражданской продукции завода «Уралтрансмаш» Дмитрий Буньков.

Напомним, в сентябре семь новых трехсекционных трамваев в Екатеринбурге вышли на маршрут №18. Их произвел Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) в Челябинской области, всего город закупил 15 таких трамваев.

Ирина Пичурина