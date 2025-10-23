Российские спортсмены не выступят на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Польше

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде «по политическим причинам». Об этом заявил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, слова которого приводит «Матч ТВ».

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем по политическим причинам. Не потому, что нас не допускают, а потому, что сама Польша не пускает российских спортсменов»,— сказал господин Мазепин. При этом, по его словам, россияне планируют выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.

Чемпионат Европы по короткой воде пройдет с 2 по 7 декабря в польском Люблине.

Таисия Орлова