Чистая прибыль ММК за девять месяцев упала почти на 85%

По итогам девяти месяцев чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК (MOEX: MAGN) по МСФО составила 10,669 млрд руб. Это на 84,3% меньше в годовом выражении, следует из отчетности компании.

Выручка ММК упала на 23%, до 464,1 млрд руб. Компания объясняет это снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Показатель EBITDA упал на 52,8%, до 61,207 млрд руб. на фоне снижения выручки, рентабельность по EBITDA — на 8,3 процентного пункта, до 13,2%. Свободный денежный поток за отчетный период был отрицательным — 2,642 млрд руб. За аналогичный период годом ранее был положительным и составлял 29,914 млрд руб.

По итогам третьего квартала чистая прибыль ММК выросла почти вдвое по сравнению со вторым кварталом, до 5,055 млрд руб. Выручка снизилась на 2,9%, до 150,585 млрд руб., показатель EBITDA — на 11,8%, до 19,422 млрд руб. «В четвертом квартале 2025 года ожидается, что российский рынок металлопродукции продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос»,— добавили в ММК.

«Магнитогорский металлургический комбинат» — один из крупнейших мировых производителей стали. В 2024 году чистая прибыль ММК сократилась на 32,6% в годовом выражении, до 79,7 млрд руб. Комбинат занимает 27-е место в сотне прибыльных компаний России по версии Forbes.