Военкора «РИА Новости» Ивана Зуева наградили орденом Мужества посмертно. Об этом объявили на церемонии прощания с журналистом на его родине в Тюмени, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Прощание с журналистом прошло в Знаменском кафедральном соборе. Венок на церемонию направили президент Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и главред RT Маргарита Симоньян.

Иван Зуев погиб 16 октября при ударе беспилотника по съемочной группе «Россия сегодня» в Запорожской области. Ему было 39 лет.

В журналистику он пришел в 2008 году, а первая его командировка в ЛДНР состоялась в 2014 году. Иван Зуев писал про первых беженцев в ПВР, развернутых МЧС, и об ополченцах, воевавших в Ростовской области. В начале февраля 2022 года журналист начал работать в агентстве «Sputnik Ближнее зарубежье», а в апреле 2023-го — в «РИА Новости» в качестве военкора и координатора группы в ДНР.

Полина Мотызлевская; Александр Черных, Тюмень