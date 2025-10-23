Хакеры заявили о взломе серверов производителя БПЛА «Боевые Птахи Украины»

Российские хакеры из групп KillNet и Beregini взломали серверы украинского производителя БПЛА «Боевые Птахи Украины». Об этом KillNet заявила «РИА Новости».

«Были удалены все прошивки, новые разработки по БПЛА "Джуга", "Зозуля" и "Галка"»,— приводит цитату агентство.

Утверждается, что хакеры удалили из программы конструкторского отдела проектную документацию, 3D-модели нынешних и будущих разработок, а также базу сотрудников и данные по тактико-техническим характеристикам. По словам хакеров, они получили данные более 300 сотрудников: инженеров, разработчиков, руководителей.