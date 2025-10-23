Жителя Азова заподозрили в хищении 9 млн рублей у пенсионера из Брянска

Полицейские Брянска задержали 23-летнего жителя Азова, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), жертвой которых стал 60-летний брянский пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что накануне преступления пострадавшему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Незнакомец заявил, что банковские счета заявителя используются для финансирования преступной деятельности. К разговору подключился лжепредставитель банка, который окончательно убедил пенсионера передать деньги для перевода на «безопасный» счет.

За наличными к пенсионеру отправился пособник злоумышленников, которым и оказался задержанный. Поверив уговорам, потерпевший передал ему сумку с 8,9 млн руб.

В тот же день фигурант перевел похищенные деньги своим сообщникам, оставив себе около 30 тыс. руб. в качестве вознаграждения. Выполнив задание, молодой человек вернулся в Ростовскую область, где вскоре был задержан оперативниками.

На время следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн