Арестован поджигатель дома в Новосибирске, где погибли пять человек

В Ленинском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения обвиняемому в поджоге деревянного барака Алексею Хвостову. Ему инкриминируют убийство общеопасным способом, сообщила пресс-служба судов региона. Фигуранта отправили в СИЗО до 18 декабря.

Пожар в доме в Новосибирске произошел вечером 17 октября. По версии следствия, злоумышленник поджег подъезд, в результате чего частично обрушилась крыша здания. При разборе завалов нашли тела четырех человек, трех пострадавших госпитализировали. По информации «РИА Новости», один из потерпевших позже скончался в медучреждении.

Алексея Хвостова задержали 22 октября в Томске. Управление прокуратуры по Новосибирской области сообщило, что злоумышленник был ранее судим за уничтожение имущества путем поджога.

Никита Черненко