Число погибших при пожаре в жилом доме в Новосибирске увеличилось до четырех

Во время пожара в деревянном жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека. Ранее сообщалось о трех погибших.

«Погибли четыре человека, один мужчина и три женщины»,— сообщила журналистам прокуратура Новосибирской области (цитата по ТАСС).

Пожар начался вечером 17 октября. Как сообщало МЧС, 17 человек покинули горящее здание самостоятельно, еще четверых эвакуировали спасатели. Три человека госпитализированы. В 2:08 по местному времени (22:08 мск) отрытое горение было ликвидировано. Причину пожара МЧС не называло.