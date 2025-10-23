Прибыль Tesla упала на 37%

Компания Tesla опубликовала результаты третьего квартала, сообщив о падении чистой прибыли на 37%, до $1,4 млрд. При этом выручка производителя электромобилей достигла рекордно высокого уровня — $28 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и было продано рекордное количество электромобилей — почти полмиллиона, на 4,7% больше, чем в третьем квартале 2024 года.

На 40% упала и операционная прибыль Tesla — до $1,6 млрд. В самой компании падение этих показателей объясняют значительным — на 50% — ростом издержек в третьем квартале. В частности, больше было расходов на исследования и новые разработки, включая ИИ, на реструктуризацию, а также издержек, связанных с увеличением импортных пошлин. Пошлины, в частности, ударили по импорту запчастей и сырья для электромобилей.

Акции Tesla в ходе электронных торгов на бирже Nasdaq теряют 3,3% после публикации отчетности. С начала года они выросли на 8,7%.

Алена Миклашевская