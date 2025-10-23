Заключен контракт на создание системы «Парковки Ярославской области»

Ярославское ГКУ «Центр организации дорожного движения» заключило контракт на создание программно-аппаратного комплекса для информационной системы «Парковки Ярославской области». Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Фото: Зоя Голицына

Контракт заключен 22 октября с ООО «Цифровые решения регионов» из Москвы. Оно подало единственную заявку, которая была признана соответствующей условиям конкурса. Стоимость контракта составит 290,5 млн рублей. Работы в Ярославле и Угличе должны быть завершены за 48 дней, а в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском на это отведен 151 день. Подрядчик также должен разработать сайт и мобильное приложение для оплаты парковок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что платные парковки в Ярославле планируют открыть 20 декабря. Как проходило обсуждение проекта в областной думе, читайте в материале «Богатые тоже платят».

Антон Голицын