Деньги в кузов

Компания «Соллерс» направила 4,3 млрд руб. на проект локализации производства деталей кузовов для автомобилей «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго» в Татарстане. Из них 3,4 млрд составили средства, полученные в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. В пресс-службе компании сообщили, что проект локализации позволил избежать логистических затрат из-за перевозки деталей из-за рубежа. Эксперт назвал логичным инвестирование в локальное производство и отметил несколько ключевых рисков для автомобилестроительной компании. В 2025 году прогнозируется снижение продаж на рынке легких коммерческих автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство автомобиля Соллерс Атлант на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Производство автомобиля Соллерс Атлант на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Группа «Соллерс» инвестировала 4,3 млрд руб. на финансирование проекта по локализации производства кузовных деталей автомобилей «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго» в Татарстане. 3,4 млрд организация получила в рамках льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП). Инвестиции были направлены на закупку штамповой оснастки и контрольных приспособлений.

ПАО «Соллерс» «Соллерс» — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в России. Штаб-квартира организации располагается в Москве, а предприятия — в Елабуге, Ульяновске, Заволжье и Владивостоке. Завод «Соллерс Алабуга» в Татарстане специализируется на производстве автомобилей марки «Соллерс Атлант».

«Соллерсу» потребовалось менее одного года, чтобы завершить проект. На площадке локализованы технологические операции по штамповке около 120 деталей кузова, а также контроль геометрии выпускаемых компонентов. Теперь более 50% кузовов «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго» штампуется в России из оцинкованного отечественного металла.

В пресс-службе компании «Ъ Волга-Урал» сообщили, что локализация позволила избежать логистических затрат на перевозку данных кузовных деталей от иностранных поставщиков. Гендиректор «Соллерс» Николай Соболев заявил, что организация стала первой среди российских автопроизводителей, которая достигла подобного уровня локализации кузовных деталей и кабины машины.

По данным Авто.ру, диапазон цен на новый «Соллерс Атлант» в апреле этого года составляет от 2,3 млн до 5,1 млн руб. Эксперт журнала «Авто.ру» Юрий Урюков рассказал, что производитель предлагает более 50 модификаций этой модели на рынке, поэтому стоимость машин может отличаться. Диапазон цен на «Соллерс Арго» варьируется от 1,7 млн за фургон 2024 года выпуска до почти 3,8 млн руб. за автомобиль, произведенный в этом году.

Юрий Урюков считает, что локализация производства кузовных деталей позволит оптимизировать производственные процессы. В перспективе проект должен улучшить качество продукции «Соллерс».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что решение «Соллерс» вложить средства в локализацию логично, т. к. автомобили организации могут быть включены в различные государственные программы стимулирования спроса и продаж: госзакупки, программы льготного кредитования и лизинга. Эксперт считает, что если уровень локализации увеличится, то число покупателей машин также может вырасти. Автомобили смогут приобретать те организации, для которых важен показатель локализации.

«Может повлиять данное решение и на стоимость автомобилей компании, их доступность для покупателей, ведь если рост локализации вырастет, то банки могут выдавать займы для их приобретения на более привлекательных условиях», — заявил Дмитрий Баранов.

По итогам 2024 года чистая прибыль ПАО «Соллерс», согласно финансовой отчетности по МСФО, уменьшилась на 24,3% и составила 3,7 млрд руб. В предыдущем году этот показатель превысил 4,9 млрд. В 2024 году организация получила консолидированную выручку на сумму 91,8 млрд руб. Показатель увеличился на 11,5% с 82,3 млрд. руб. Долгосрочные обязательства выросли с 8,6 млрд до 12,5 млрд, а краткосрочные — с 37,9 млрд до 40,7 млрд. руб.

По информации агентства «Автостат», в первом квартале 2025 года было продано почти 2,2 тыс. автомобилей «Соллерс». Этот показатель на 5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В целом по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в России в первом квартале этого года было зафиксировано снижение продаж легковых автомобилей на 26%. Дмитрий Баранов отметил, что на снижение продаж машин «Соллерс» могли повлиять курсы валют, рост стоимости заемных средств и изменение мер государственного регулирования.

Больше половины продаж машин компании (55%) пришлись на марку «Соллерс Атлант». За первые три месяца этого года покупатели приобрели около 1,2 тыс. таких автомобилей, что на 21% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. При этом продажи пикапов «Соллерс СТ6» поднялись на 92% (690 машин), а «Соллерс Арго» — уменьшились на 29% (297 машин).

По данным «Автостата», в 2024 году в России было продано более 112 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 24,4% больше, чем в предыдущем году. 53,8% рынка машин принадлежит марке ГАЗ: за год компания смогла продать почти 60,3 тыс. техники. На втором и третьем местах также находятся отечественные бренды: УАЗ (17,5 тыс. автомобилей) и «Лада» (12 тыс. автомобилей). «Соллерс» с долей на рынке 9,1% реализовал почти 10,2 тыс. легких коммерческих автомобилей. В 2023 году доля организации на рынке составляла около 8,6%. За российским брендом следует китайский Dongfeng, продавший за год 2,3 тыс. машин.

Лидером рейтинга популярных моделей автомобилей стала марка ГАЗель Next, занимающая 32,2% рынка. На втором месте расположился «Соллерс Атлант» с долей 7,4%. При этом в 2025 году эксперты «Автостата» прогнозируют падение продаж на рынке легких коммерческих автомобилей на 6% до 105 тыс. единиц. На отрицательную динамику могут повлиять ужесточение условий лизинга и кредитования и требований к импортным машинам, увеличение цен на машины и запчасти, недостаток продаж глобальных марок. В худшем случае продажи упадут на 15% до 95 тыс., а в позитивном сценарии — сохранятся на уровне 2024 года.

Дмитрий Баранов считает, что у автомобилестроительной компании есть несколько ключевых рисков. На деятельность «Соллерс» может повлиять ужесточение внешних ограничений, рост стоимости используемых организацией товаров и услуг и изменение макроэкономических факторов. Также ключевым риском может стать рост конкуренции на внутреннем рынке, особенно с иностранными машинами. Эксперт также отметил возможность изменения регулирования промышленности и автомобильного рынка со стороны государства в сторону ужесточения.

«Есть риск изменения потребительских предпочтений, отказ от индивидуального владения автомобиля, переход к коллективному владению им, использование общественного транспорта», — считает Дмитрий Баранов.

Диана Соловьёва