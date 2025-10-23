Из бюджета Кубани на ликвидацию разлива мазута выделят 233 млн рублей

Бюджет Краснодарского края в 2026 году дополнительно выделит 233 млн руб. на финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом мазута в районе Керченского пролива. Об этом в ходе сессии краевого законодательного собрания сообщил исполняющий обязанности министра финансов Кубани Александр Кнышов.

Средства бюджета Краснодарского края, направленные на ликвидацию последствий экологического бедствия в Черном море, высвободились за счет списания части задолженности региона по бюджетным кредитам, пояснил Александр Кнышов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута затонули во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. нефтепродуктов. Правительство Российской Федерации выделило из резервного фонда несколько крупных траншей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера правительства РФ Виталия Савельева.

Анна Перова, Краснодар